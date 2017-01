Eloísa González: "Iba con ropa interior"

La presentadora de la TV Canaria,, ha saltado a los medios nacionales por un descuido que sufrió con un vestido durante lasde fin de año. La presentadora enseñó más de lo previsto, aunque asegura que sí llevaba ropa interior.

"Estaba continuamente con la mano agarrándome la falda porque no me fiaba de la abertura, pero hubo un momento que me tuve que girar para hablar con mi compañera y mientras me daba la vuelta se levantó el viento y fue ahí cuando me avisaron por pinganillo de que se me había visto 'algo'", cuenta la presentadora para El Español.

"Ni me enteré, ni noté fresquito ni nada. Sí iba con ropa interior y además con medias", asegura Eloísa, aunque la imagen que se ha difundido por las redes sociales ha sido objeto de mofa.