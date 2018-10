Marilia, cerca de la nominación

'OT 2018' encaró su quinta gala de la edición con dos de los cinco concursantes nominados: Dave y Carlos Right, amigos íntimos dentro del concurso, se jugaron su permanencia en el talent show de TVE tras la salvación hace siete días de Noelia y Sabela por parte de los profesores y los compañeros, respectivamente.

La suerte estaba ya echada, y tras algo más de una hora de votaciones, el público se decantó por salvar a Carlos Right al reunir el 62% del apoyo esta semana. Dave, por tanto, se convirtió en el cuarto expulsado de la edición.

Los nuevos nominados son el tinerfeño Damion y la malacitana Marta.

El de Adeje, que afronta su segunda nominación, interpretó junto con Sabela el tema 'Volar', de Macaco, que fue aplaudida por sus compañeros y el público presente en el plató. Sin embargo para el jurado no fue así " Cada vez que te dan una canción que no es la que tú conoces, vuelve a aparecer el Damion inseguro. El que se esconde. El que, a pesar de tener mucho talento, no lo demuestra. Tenías una canción muy feliz, pero no ha ocurrido esta noche y te proponemos para abandonar la Academia", afirmó Ana Torroja.

Por otro lado, Marilia fue la última en salir a escena. La de Gáldar cantó 'Rather be' de Clean Bandit y Jess Glyne, su primera canción en solitario en esta edición.

"¿Cuál era hoy tu reto? Enseñarnos una Marilia más dinámica y estar por encima de una canción exigente en técnicas vocales. Creemos que, en este caso, la canción estaba por encima de ti, sin control, y esta semana te proponemos para abandonar la Academia", juzgó Javier Llanos.

Sin embargo, la grancanaria evitó las nominaciones gracias a los votos de la Academia que provocaron que cruzara la pasarela.

La Gala 6 de OT 2018 tendrá lugar el próximo miércoles 31 de octubre a las 21:30 horas en La1 de TVE.