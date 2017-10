Todas las canciones que se cantarán en la Gala 1 de 'OT'

Amaia Díez

Tras el estreno deen una gala 0 que consiguió superar en audiencia al capítulo de ´La que se avecina´ que emitió Telecinco, el programa busca revalidar este triunfo. El estreno del programa consiguió elque todos esperábamos y se convirtió ende la noche con un

Tras superar los nervios de la gala inicial, los concursantes de 'Operación Triunfo' ya conocen las canciones que interpretarán la siguiente semana. En su primer día en la Academia, recibieron la visita de Rosa López, ganadora de la primera edición del programa.

A continuación, los nuevos triunfitos se enfrentaron al primer reparto de temas. Noemí Galera, acompañada por Manu Guix, se encargó de repartir las canciones que los concursantes deberán ensayar durante esta semana para enfrentarse a la primera gala.

Los primeros en conocer su canción fueron Miriam y Agoney que interpretarán el tema de Beyonce y Naughty Boy, 'Runnin'. Por su parte, Ana Guerra y Mimi, que fue la concursante que el público decidió salvar de la expulsión en la gala 0, cantarán juntas 'Don´t you worry about a thing' de Steve Wonder.

Roi y Ricky interpretarán el tema de Pablo López, uno de los extriunfitos con mayor éxito del momento, y Juanes, 'Tu enemigo'. '¡Corre!' de Jesse & Joy será la canción que cantarán Mireya y Juan Antonio el próximo lunes.

Raúl y Thalia se enfrentarán al reto de interpretar a DNCE en 'Cake by the ocean', mientras que Marina y Alfred nos deleitarán con 'Don't dream, it's over' de Crowed House. Cespeda y Aitana pondrán voz a 'No puedo vivir sin ti' de Los Ronaldos.

Por último, el primer reparto de temas de la nueva edición de 'Operación Triunfo' terminó con el éxito de Rosa León, 'Las cuatro y diez' que interpretarán Nerea y Amaia en la primera gala de 'OT 2017'.