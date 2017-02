Pablo Motos y Jorge Javier Vázquez, en guerra por Pantoja

EP / Madrid

Isabel Pantoja, la artista de la que más se ha hablado en las últimas horas por su entrevista, tras casi tres años fuera de los focos mediáticos, ensigue dejando titulares y poniéndo el foco en distintos personajes relacionados con ella y su historia. La aparición está dando mucho de que hablar y uno de los últimos en hacerlo ha sido su también ex amigo,ha cargado duramente no solo contra la Pantoja sino contra Pablo Motos, el presentador del espacio que consiguió una gran audiencia con la entrevista a la tonadillera ha guardado silencio.

El presentador del programa ‘El Hormiguero’, Pablo Motos, ha hecho caso omiso a los ataques de Vázquez. La invitada en el programa de este martes, la periodista Mónica Carrillo, le intentó hacer hablar del programa con Isabel Pantoja, "he venido a ponerte los pies en la tierra respecto a la audiencia", afirmó Carrillo a lo que Motos respondió "no tenía pensado mencionarlo, pero ayer hicimos el programa con más audiencia de la historia, con momentos de casi 6 millones de personas" y éste fue el único referente a la intervención del día anterior con Pantoja.

Y eso que, Jorge Javier le ha dedicado un sinfín de ataques al presentador de Antena 3, que han sonado con un tono de aviso al presentador, pero también rabia. "Ahora tiene otro compañero de juegos", ha dicho refiriéndose a Motos, y concretaba "otra víctima diría yo". Jorge Javier Vázquez explicaba la sensación de "deja vu" al ver el programa. "Cuando ví la entrevista me sonó mucho, las mismas risas falsas, esas risas falsas con las que me obsequió, esos intentos de emocionarse y no llorar". Y los parecidos no quedaban hay según el presentador de 'Sálvame', "Fue a cenar con Motos, también cenó conmigo ¿Le habló de Encarna Sánchez? ¿De María del Monte? Creo que no, porque ayer dio a entender que le gustaba mucho un invitado que estuvo en 'El Hormiguero', debo deducir que fue como una cena de heteros", concluía.

Y por último, recordó algo que todos sabíamos, que la entrevista fue pactada y que según él, "todo estaba perfectamente estructurado y estipulado". Ella, que no da puntada sin hilo, decidió utilizar esa entrevista para enviarme un mensaje." A todo esto, Pablo Motos guarda silencio. Jorge Javier se sorprendía que en esta entrevista tan pactada al milímetro se le preguntará por el tema de su perrita.