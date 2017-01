Risto Mejide abandona 'Got Talent' entre lágrimas

EP / Madrid

La nueva edición de Got Talent ha arrancado este fin de semana y ya nos ha dejado momentos entrañables para el recuerdo. Y es que tras el regreso del publicista nos ha sorprendido a todos mostrando una faceta suya más sensible y con sentimientos de lo más tiernos.

Bruno Sotos, un joven de Las Palmas, salió al escenario de ‘Got Talent’ con un claro objetivo: emocionar al jurado y al público allí presentes. Antes de empezar la actuación se presentó y comentó que iba a cantar una canción que había compuesto en honor a su padre fallecido, al que echaba mucho de menos.

Mejide se emociona

Durante la interpretación, se vio al público muy emocionado y al jurado sintiendo cada una de las palabras que el joven cantaba con una voz bastante peculiar ya que sonaba como una voz femenina. La actuación terminó con el público en pie mostrando todo su cariño a Bruno mientras el jurado lo aplaude y Risto se seca las lágrimas.

Y es que durante la actuación se pudo ver al publicista bastante afectado y hasta llorando por la canción tan emotiva y el sentimiento que le ponía Bruno a la interpretación.

Al terminar la actuación, Eva Hache fue la primera en hablar, al ver a todos sus compañeros muy emocionados con la actuación. "Tú lo que has hecho hoy aquí es espectacular" Sentenciaba la cómica.

Risto fue el último en pronunciarse sobre la actuación ya que seguía muy emocionado. Cuando puedo hablar, le comentó con cierto cariño a Bruno: "A mí me ha dejado muy jodido". Confiesa, y continúa diciendo: "Es que ha habido una frase que has dicho que no sé muy bien como era,, pero decía algo así como 'me corres por las venas, que jodido es eso y que no te pueda abrazar'".

Bruno Sotos salió del plató con cuatro síes del jurado y un fuerte aplauso. En ese momento, Risto decide irse y despejarse de aquel tierno momento ya que se seguía encontrando profundamente emocionado.

El jurado al completo siguió al publicista y Jorge Javier Vázquez, presentador de Sálvame, le preguntó: "¿Pero sabes por qué te ha pasado eso? Porque eres padre y te toca más la fibra".

La conversación se torna en una mini entrevista que le hace Jorge a Risto y donde el publicista acaba confesando: "Todos tenemos a alguien a quien le podríamos dedicar esa canción. Y en mi caso ese alguien es muy reciente. Y efectivamente, al ser padre, se ha juntado todo, una pelota... Y no era capaz ni de hablar".

Y Jorge no puede resistirse a preguntarle a Risto qué le diría a su hijo si le tuviera ahora mismo delante, a lo que el publicista contesta: "Pues seguramente le diría muchas cosas".

Padre de un niño de 7 años

Risto Mejide fue padre de un niño hace casi 7 años con la presentadora Ruth Jiménez de la que se separó en 2014. Desde aquel momento la vida privada de Risto estuvo en boca de todos al haber mantenido una corta relación con la joven actriz Carla Nieto.

Pero tras la actriz apareció en su vida un jovencísima modelo, Laura Escanes, de 19 años, la mitad de los que tiene él, que le robó el corazón y con la que lleva una vida de amor y pasión de lo más película romántica.

Sin embargo, a pesar de que en el verano de 2015 la expareja de Risto, Ruth, dijera a que no tenían mala relación con el publicista, la realidad parece no ser tan así como querían mostrar ellos años atrás.

Tras aquella actuación de Bruno en Got Talent quedó patente cómo Risto echaba de menos a su hijo al que no puede ver tanto como quisiera ya que la mala relación con la madre de su hijo lo complica todo.