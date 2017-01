Pedroche, a las feministas: "No soy tonta"

Redacción

Cristina Pedroche visitó aVestida de forma muy sexy, con un vestido y botas altas de terciopelo, la presentadora de ‘Tú sí que sí’ contestó de nuevo a todas las preguntas sobre su look para las Campanadas 2017, que tanta polémica ha suscitado.

La colaboradora de ‘La Sexta’ insistió una vez más en que ella se pone la última noche del año lo que quiere y lanzó un mensaje a las asociaciones que han puesto el grito en el cielo por los vestidos que Pedroche a exhibido durante las últimas tres Campanadas. “Las feministas ven una historia que no existe. Lo que más rabia me da de todo esto es que se creen que soy tonta, nadie me obliga a nada”, volvió a aclarar.

Además, Cristina demostró en el plató porque puede ponerse ese tipo de vestidos, haciendo una demostración de cómo mantiene su cuerpo en forma, con unas sentadillas.

La mujer de David Muñoz también caldeó el ambiente con un divertido baile de reggaetón.