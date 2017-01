Cristina Pedroche: "Soy una mujer libre que se pone lo que le apetece"

EP / Madrid

Por tercer año consecutivo Cristina Pedroche ha vuelto a causar el revuelo entre todos los españoles con el impresionante vestido que lució durante la Noche de Fin de Año para

Un año más, no ha dejado indiferente a nadie y es que sus transparencias y su espectacular corsé al que muchos han denominado 'bañador' han generado miles de comentarios en Twitter. Y ahora por fín la presentadora vallecana ha dado sus primeras declaraciones acerca de su vestido en el programa de 'Zapeando', de la mano del estilista Josie.

"Esto no es un juego. Yo decido lo que me quiero poner. Yo le digo a Josie 'quiero llevar escote', porque nunca he llevado escote, he llevado transparencias pero no escote y digo que se vea la pierna así como algo bonito y pues como ahora es muy tendencia lo de la ingle, digo pues algo con ingle y entonces él me enseñó varias fotos, varias referencias y entonces ahí dije 'me encanta'. Entonces una vez que él ya le ha puesto el toque moda nos vamos a la marca que es Pronovias y ya hacen ese sueño, porque es que es un sueño, no es un vestido normal. Que sí, que hay vestidos que son más elegantes, más largos, con más tela, que muy bien, pero que esta es mi opción y mi opción es que la Noche de Fin de Año es fiesta y es show y yo me sentía una estrella que es lo que quería hacer.Dicen que soy mala persona pero lo que soy de verdad es una mujer libre que se pone lo que le apetece ponerse y ya está".

Por su parte, Josie ha defendido el vestido en el que ha trabajado durante muchos meses y está más que feliz con el resultado, incluso con las críticas. El estilista ha hecho hincapié en que "es un corsé no un bañador como se anda diciendo" y que era ideal para marcar la figura de Cristina.

Pero tanto Cristina Pedroche como Josie no esperaban que este modelito fuera a generar tantísima polémica. De hecho, la colaboradora de Zapeando tenía miedo de que su vestido de este año resultase 'descafeinado'. "Tenía miedo de que me dijeran que había arriesgado menos".

A pesar de que a Cristina aún no le han propuesto si quiere dar las campanadas del próximo 2018, la mujer del chef Dabiz Muñoz ya tiene una idea sobre el vestido del año que viene pero a Josie le preocupa que pueda estar embarazada para entonces aunque asegura que le encantaría hacerle un vestido premamá.

Haciendo una comparativa entre los tres controvertidos vestidos que ha lucido Pedroche, sin dudarlo se queda con el último y piensa seguir apostando más fuerte cada año: "El del primer año ya estaba hecho y no estaba hecho para mí. El segundo me gusta pero no me hacía tanta forma. Y el de este año es muy potente y me siento como una superheroina. Los tres son muy yo, y el año siguiente más, y al otro más".