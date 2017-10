Todo lo que se sabe sobre el escándalo de Harvey Weinstein

EP

El escándalo ha estallado en

Un reportaje de The New York Times ha sacado a la luz el acoso sexual que durante décadas han sufrido famosas actrices por parte de Harvey Weinstein, uno de los productores más influyentes del mundo.

Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow ya se han pronunciado al respecto haciendo públicas sus traumáticas experiencias.

Espeluznantes testimonios

Angelina Jolie ha corroborado el comportamiento de sus compañeras, asegurando que el productor tuvo con ella el mismo comportamiento descrito. Insinuaciones sexuales en una reunión de trabajo en una habitación de hotel cuando la actriz tenía apenas 21 años y se encontraba negociando su participación en 'Jugando con el corazón'.

Por su parte, Paltrow ha desvelado un testimonio muy parecido cuando ella tenía 22 años y Harvey la acababa de contratar para 'Emma'. "Tenía 22 años y estaba petrificada" confiesa la actriz, que asegura que se lo contó a su novio de aquel entonces, Brad Pitt, quien se enfrentó a Weinstein. Poco después el productor se acercó a amenazarla para que no contara nada. Ambas actrices aseguran que jamás lo hicieron público por las amenazas del productor de acabar con sus carreras y por el poder que ejercía en la industria.

Pero los testimonios de estas dos famosas actrices son sin duda los dos más suaves. Lucia Evans afirma cómo una asistenta de Weinstein la engañó para llevarla a una reunión con Harvey y luego éste la obligó a practicarle sexo oral. Un estremecedor testimonio que ha escandalizado a Estados Unidos.

Weinstein admitía de manera implícita el acoso sexual continuado en respuesta a las informaciones de The New York Times, asegurando a través de sus portavoces que está intentando cambiar y que espera se le conceda una segunda oportunidad. Mientras, cada vez más actrices alzan sus voces contra el productor y se suman al testimonio de sus compañeras.

Maltrato y acoso reiterado

Tras saltar a la luz el escándalo, The Hollywood Reporter informaba que Weinstein ha estado pidiendo ayuda desesperada a otros altos cargos de la profesión. Sin embargo, nadie ha salido en su defensa y el ejecutivo ha sido despedido de su propia compañía, The Weinstein Company. Además, los testimonios han puesto bajo los focos la culpabilidad de Miramax y The Weinstein Company, asegurando que trabajadores de ambas empresas habrían encubierto el comportamiento. Los mismos trabajadores han manifestado que el acoso y maltrato a la mujer es un problema más que presente en las productoras de Weinstein.

La esposa de Harvey Weinstein le abandona tras el escándalo

Tras hacerse públicas las polémicas informaciones Harvey Weinstein aseguraba que su mujer, Georgina Chapman, con la que contrajo matrimonio en 2007 permanecía a su lado. Sin embargo, la diseñadora de Marchesa, ha hecho público un comunicado en el que afirma que se habría separado de Harvey y se solidariza con todas las mujeres afectadas. "Mi corazón se rompe por todas las mujeres que han sufrido un tremendo dolor a causa de estas acciones imperdonables. He decidido dejar a mi marido. Cuidar a mis hijos pequeños es mi primera prioridad y le pido a los medios de comunicación privacidad en este momento" aseguraba Georgina a People, quien tiene dos hijos con el productor, India de 7 años y Dashiell de 4.

"Me senté con mi esposa Georgina, a quien quiero más que a nada, y hablamos de qué era lo mejor para nuestra familia. Discutimos la posibilidad de la separación y la animé a hacer lo que sentía en su corazón" ha confesado Harvey tras toda la polémica, asegurando que quiere a su mujer.

Pero toda la polémica de las extorsiones de Harvey ha salpicado a la firma de Georgina, ya que muchas actrices también aseguran que el productor las obligaba a posar en la alfombra roja con vestidos de Marchesa.