Diez películas para disfrutar de la Fiesta del cine 2017

La mecánica para esta nueva edición de la Fiesta del Cine se mantiene, de tal forma que los espectadores, excepto los menores de 14 y los mayores de 60 años, se tendrán que acreditar en la página web www.fiestadelcine.com para conseguir la acreditación que les permitirá disfrutar de un precio reducido por entrada durante los tres días del evento.

Fuentes de FECE han señalado que el número de acreditados en estas fechas es hasta el momento "muy similar" al de anteriores ediciones celebradas en el mes de mayo.

Las entradas podrán ser adquiridas desde este domingo 7 de mayo por tres canales de venta diferentes: taquilla, cajeros de venta de entradas situados en los halls de los cines y plataformas habituales de venta por Internet.

Estas son las diez películas que no te puedes perder en la XII edición de la Fiesta del Cine:

'Z. La ciudad perdida'

Charlie Hunnam interpreta a Percy Fawcett un británico que dedicó la mayor parte de su vida a participar en expediciones. Su última misión es encontrar una antigua civilización de la selva del Amazonas, no es el primero que decide ponerse al frente de este sueño, ya que son cientos de hombres los que han muerto en su deseo de encontrarla.

'John Wick: Pacto de sangre'

John Wick vuelve tras tres años de retiro. En esta ocasión debe volver al mundo criminal para ayudar a un antiguo compañero que pretende controlar un grupo internacional de asesinos. Debido a un pacto de sangre entre ambos, John debe viajar a Roma para pelear contra los criminales más peligrosos.

'Nieve negra'

Ricardo Darín es Salvador, un hombre que vive aislado desde el momento en el que le acusaron de haber matado a su hermano. Debido a que el terreno en el que vive es parte de la herencia que comparte con su hermano Marcos (Leo Sbaraglia), este visita junto a su mujer a Salvador para convercele de que venda las tierras. Este encuentro traerá de vuelta los problemas del pasado.

'Rosalie Blum'

Esta comedia francesa dirigida por Julien Rappeneau se centra en la vida de Vicent Machot, un treintañero que pasa sus días entre su peluquería, su primo, su gato y su madre. Pero todo cambiará cuando conozca a la misteriosa Rosalie Blum. Convencido de que la ha visto antes, Vicent comenzará a seguirla para saber más de ella. Lo que no sabe es que le espera una aventura repleta de sorpresas en la que conocerá personas muy peculiares.

'El Bebé jefazo'

Los más pequeños de la casa también tienen cita en la Fiesta del Cine con 'El Bebé jefazo'. Una divertida comedia apta también para los mayores. La vida de Tim se convertirá en una auténtica aventura cuando llega a su vida un nuevo hermanito. Lo que sus padres consideran un adorable bebé, para Tim es todo lo contrario. Pero cuando descubre que el nuevo miembro de la familia viste con traje, corbata y habla, Tim empezará a investigar que pasa realmente con su hermano.

'Plan de fuga'

El suspense y la acción española también tiene su sitio en la gran Fiesta del Cine. Alain Hernández es Victor un ladrón profesional que se une a una banda de delincuentes formado por exmilitares. Su nuevo trabajo será robar la cámara acorazada de un banco, que Victor deberá perforar.

'Your name'

Aunque si lo tuyo es el anime, 'Your Name' es tu película perfecta. Taki y Mitsuha viven una experiencia diferente cuando un día mientras sueñan, sus cuerpos se intercambian. Las notas será el canal por el que se empiecen a comunicar. A medida que esta extraña experiencia avanza comenzará a surgir un vínculo cada vez más fuerte.

'El otro lado de la esperanza'

La película finlandesa dirigida por Aki Kaurismäki narra la historia de Wikhström, un hombre de 50 años que decide dar un giro a su vida y abrir un restaurante, y Khaled, un refugiado sirio recién llegado a Helsinki. Ambos personajes se encontrarán por accidente creándose entre ambos un vínculo especial.

'Amar'

Esteban Crespo se lanza al largometraje con 'Amar'. Una historia de amor entre dos jóvenes, Laura y Carlos, quienes no pueden vivir el uno sin el otro. Sin embargo, un año después de haber comenzado su noviazgo se verán obligados a separarse, viviendo experiencias que nunca se habían imaginado que vivirían sin el otro.