'Cincuenta sombras más oscuras': 10 diferencias con el libro

EP / Madrid

Una de las críticas positivas que recibiófue que la película era muy fiel al libro. Gracias a una mayor implicación de la escritora,, en la producción, y a su marido, Niall Leonard, que se ha encargado del guion, el filme es muy fiel a la novela.

No obstante, siempre que se adapta una saga literaria a la gran pantalla existen diferencias. La película ahonda en la relación entre Anastasia Steele (Dakota Johnson) y Christian Grey (Jamie Dornan), pero habrá nuevos personajes. Entre ellos están Kim Basinger, que será la ex amante de Grey, Elena Lincoln; Erick Johnson, el nuevo jefe de Anastasia y rival de Grey; y Bella Heathcote como Leia Williams.

James Foley, responsable de cintas como Seduciendo a un extraño, Pasión obsesiva o ¿Quién es esa chica? es el director que se ha encargado de las secuelas de Cincuenta sombras de Grey

Repasamos 10 aspectos que cambian en la ya exitosa película de Cincuenta sombras más oscuras en cuanto a lo descrito en la novela.



1. No está el doctor Flynn

2. Menos sexo

3. Un comienzo distinto

4. El hermano de Kate

5. No hay primera subasta benéfica

Uno de los grandes cambios es que el psiquiatra deel doctor Flynn, no aparece en la película. En el libro, este personaje acude al baile de máscaras e incluso saca a la pista de baile a Anastasia. También es la persona a la que acude la joven para resolver todas las dudas que tiene entorno a Christian, y sin embargo en el filme no le han incluido.Tal y como sucedió en la primera entrega, enhay menos escenas de sexo respecto a la novela. Destaca la ausencia de varias escenas concretas, como una que implicaba helado de vainilla, otra en un bote que sucede cuando la pareja está en el agua, y otra sobre una mesa de billar.La película comienza cuando Ana acude a la exposición fotográfica de su amigo José, donde se encuentra con Grey. Pero en el libro, es él quien la invita a asistir a la exposición como su acompañante. Ana acepta y ambos comparten un trayecto en coche -y posteriormente en helicóptero- en el que comentan lo que sucedió cuando acabó su relación. Otro momento que se echa en falta en el filme es el beso que se dan en el callejón cuando salen de la exposición.En el libro, Ethan, el hermano de Kate -la compañera de piso y amiga de Ana- pasa unos días en la ciudad y al final se ve involucrado en la historia entre la Anastasia y Leila, una ex sumisa de Grey. Cuando Leila apunta a Ana con una pistola, Ethan y la protagonista toman unas copas para asimilar lo que ha ocurrido. ¿El resultado?. Este aspecto es el único que han trasladado a la película, ya que al eliminar a Ethan, Ana no se emborracha y vaga sola bajo la lluvia.El baile benéfico es un momento clave en la novela, ya que en la primera subasta Grey gasta una cantidad ridícula de dinero para bailar con Ana. Además, es donde se produce el encuentro entre, que también sufre alguna modificación. Mientras que en el libro Elena le advierte a la protagonista que es mejor no volver a hacer daño a Christian, en la película le dice que no puede cambiarle, y que él tiene necesidades que Ana no puede cumplir. El filme tampoco incluye toda la parte del chantaje de la Sra. Robinson.







6. La oferta de vivir juntos

7. Kate no descubre el contrato

8. Jack Hyde está en el baile

En la película, cuando Grey le pregunta a Ana si quiere irse a vivir con él, lo hace cuando despierta de una de sus pesadillas, y la joven no está segura de si su proposición va en serio hasta la mañana siguiente. En la novela, ambos están completamente despiertos en el momento de la proposición, que sucede justo después de explicar la historia de Leila. Pero tanto el filme como el libro tienen algo en común: Ana dice que sí con un llavero.En el libro, Kate encuentra unos correos electrónico en los quenegociaban los términos del famoso contrato por el que sería su sumisa. Pero en la película esto nunca llega a suceder, por lo que Ana no le da explicaciones a su amiga.La trama de la venganza del jefe de Ana aparece antes en la película que en el libro. Jack se encuentra en el baile de máscaras observando una foto de la familia Grey, mientras Ana pasa a su lado tras visitar la habitación de la infancia de Christian.





9. La presencia de Elena

10. La ausencia de Sawyer

En la película, la aparición de Elena en el salón de Christian no se explica. Mientras que en el libro se detalla que acude porque un técnico llamó para avisar de que estaba enfermo y no iría a trabajar, en el filme Kim Basinger simplemente mira desafiante a cualquiera que tenga contacto con su antiguo sumiso.Swayer, el nuevo guardaespaldas que Grey contrata para vigilar a Ana no aparece en la película. Mientras que en el libro él comenta con Ana que no necesita una fotografía de Leila para recordarla, y además le entrega a Grey una carta que Elena le ha escrito a la joven, en el filme su presencia se ha eliminado.