Gran Canaria estrena en Berlín

Luis Roca Arencibia

La productora audiovisual Seven Islands Film cumplirá el próximo mes de junio 20 años en Canarias. Es una empresa especializada en servicios de producción de cine, televisión y publicidad para compañías nacionales e internacionales, aunque también han producido eventos y espectáculos de televisión. En estas dos décadas contabiliza más de 150 trabajos, en algunos casos liderando la producción local y en otros aportando equipo técnico y humano.

El productor austríaco Michael Friedl (Viena, 1966), ingeniero industrial de formación, lleva más de 30 años residiendo en Gran Canaria y es administrador único de la empresa. Friedl voló ayer de Gran Canaria a Berlín para estar presente en el estreno de Kundschafter des Friedens ("Mensajeros de paz" podría ser su traducción en español), un largometraje de 10 millones de euros rodado en Gran Canaria durante dos semanas en octubre de 2015. El evento tendrá lugar esta noche en el cine International de la avenida Carlos Marx.

"Las escenas rodadas en Gran Canaria ocuparán unos 20 minutos de la película y correspondían a un país ficticio del este de Europa. Las situación política en esos países dificultaba rodarlo allí. No sabían que la Isla fuera tan polifacética en las localizaciones". Mensajeros de la paz se rodó en el aparcamiento del centro comercial El Mirador, con los edificios del polígono de Jinámar de fondo, en una explanada de Acusa Verde (Artenara), donde además se usó un helicóptero, en Mogán y Las Palmas de Gran Canaria.

Según Friedl, la película dirigida por el alemán Robert Thalheim dejó en Gran Canaria "medio millón de euros. El estreno mundial en Berlín es el arranque para la venta a otros países". El filme cuenta con un elenco de alto nivel, "con actores que eran muy conocidos en la antigua República Democrática de Alemania cuando Alemania se unificó y ahora lo son en todo el país, Henri Hübchen, Michael Gwisdek y Thomas Thieme".

El filme cuenta, además, con actores alemanes que han trabajado en Hollywood, como Jürgen Prochnow (El submarino, Wolfgang Petersen, 1981) y Antje Traue, joven actriz con papel en El hombre de hierro (Zack Snyder, 2013). "Fue un rodaje muy tranquilo y familiar, de los que te gusta recordar.

Al productor alemán le gustaría hacer un estreno en Gran Canaria para los vecinos de Acusa Verde. Fue donde más tiempo estuvimos y colaboraron mucho".

Crecimiento

Fanta, Ikea, Nivea, Becks, Fanta, Iglo, Thomas Cook, Burger King, Cola Cao, Milka, Mercedes y Porsche son algunas de las marcas que Michael Friedl destaca en anuncios de publicidad llevados a cabo en estos 20 años por Seven Island Films. "Entre nuestros clientes están las más grandes productoras alemanes y algunas de Inglaterra y Escandinavia", afirma. "Suelen ser proyectos de presupuesto alto, entre 500.000 y un millón de euros y entre tres y cuatro días de rodaje, que implican otras tantas semanas de preparación".

En cine y televisión, Friedl destaca Ma mère (Paulo Branco, 2004), que trajo a Isabelle Huppert a Gran Canaria y Berlin Station, serie que grabaron en abril de 2016 para Paramount Television "con un gasto que rozó el millón de euros". Fueron dos días en La Palma y tres en Fuerteventura. Berlin Station trajo a las Islas a Richard Armitage, actor de la trilogía de Peter Jackson El hobbit y Rhys Ifans (The Amazing Spider-Man, Marc Webb, 2012). "Buscaban en Canarias una alternativa a Sudamérica y Afganistán", explica el productor, "las Islas aparecerán en unos siete capítulos de la próxima temporada".

Michael Friedl llegó a la producción audiovisual "por casualidad. Mi primer trabajo fue en Austria con una empresa del sector petrolero. Después, viviendo ya en Gran Canaria, fui director de una sucursal de un touroperador suizo durante doce años". Un amigo director de fotografía, Philipp Kaiser, que estaba de vacaciones en Gran Canaria en 1995, puso sobre la pista a Friedl al advertirle que no había productoras de servicio que hablaran alemán. "Empezamos en 1997 con un anuncio en la plaza de Cairasco para zumos Pago. La experiencia con Seven Islands ha sido bonita porque hemos ido creciendo con el mercado y siento que también hemos contribuido a ese crecimiento".

El productor afirma que el incentivo canario para producciones internacionales es "de los más competitivos a nivel mundial", aunque Seven Islands Film todavía no haya hecho uso de él. "Rozamos el gasto en el territorio necesario con la serie Berlin Station, dice. "Lo importante ahora es que el Estado materialice las devoluciones para comprobar que es fiable al cien por cien". Friedl espera que en 2017 pueda anunciar los primeros proyectos bajo el paraguas del incentivo fiscal.

"Exploramos también esa vía, pero vamos paso a paso. Mi política ha sido crecer de forma lenta y continua, al mismo ritmo que la satisfacción de nuestros clientes, que siempre ha sido alta. Es lo que hemos hecho en estos 20 años, tanto en lo que se refiere a volumen de proyectos como en infraestructuras y plantilla".

Seven Islands Film tiene su sede en el polígono industrial de Arinaga (Agüímes) y cuenta con oficinas en Santa Cruz de Tenerife y Barcelona. Está asociada a la empresa S-Lighting, provista de material eléctrico y de iluminación. "Tenemos lo suficiente para abastecer una película de presupuesto medio. También tenemos espacio para oficinas de rodaje, ofrecemos servicios de catering y todo lo relacionado con decoración y elementos de atrezzo".

El nombre de la empresa no es casual. "Entendí que la única forma de ser competitivos respecto a otros destinos es ofreciendo a las productoras las siete Islas Canarias. Es cierto que en Tenerife mantienen activa una Film Commission desde hace más tiempo, eso da ventaja, pero los trabajos se están haciendo bien en Gran Canaria en los últimos años. Cuando en el pasado trataba de convencer a los políticos de la necesidad de tener a un técnico cualificado al frente de una oficina de ese tipo, usaba el siguiente argumento: ¿cuántos turistas hace falta traer a la Isla para generar en la Isla el volumen de gasto que deja una producción audiovisual en solo dos semanas? En la última feria Focus de Londres he podido comprobar que los representantes de todas las Film Commission canarias trabajan en equipo, compartiendo información. Significa que estamos en el buen camino".

Le pregunto por los estudios de cine proyectados por el Cabildo de Gran Canaria. "Con el incentivo que tenemos es lo que hacía falta, porque permitirá dejar más gasto en la Isla y poder superar así los límites que se piden. Otra infraestructura para considerar es un tanque de agua para filmaciones, recientemente he tenido solicitudes de productores en este sentido".

Si hay un aspecto en el que considera que hay que insistir es en la formación. "Modestamente, las productoras de servicio de Gran Canaria y Tenerife hemos hecho una gran labor de formación de personal en estas décadas y ahora tenemos problema para contratar a esos técnicos que hemos hecho crecer, porque se los llevan las producciones más grandes. Sé que los Cabildos están haciendo cursos, pero si la cosa podría ir mejor si el Gobierno trabajara además de forma coordinada con ellos, detectando en conjunto las principales necesidades".

Michael Friedl cree que Canarias tiene aún "bastante margen para crecer en el audiovisual, pero hay que ser conscientes de que no hay personal local suficiente para abastecer simultáneamente varios rodajes. Habría que vincular más los proyectos extranjeros al personal e infraestructuras locales, aunque, por otro lado, por ahora es positivo que esas imposiciones no existan por ley porque, de ser así, esas producciones no vendrían. Lo cierto es que cada vez hay más agentes implicados y se mejora el nivel. Esto nos beneficia a todos. El tiempo irá poniendo las cosas en su sitio".