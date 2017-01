Nuevo trailer de 'Cincuenta sombras más oscuras'

A poco más de un mes para su estreno,lanza el tráiler extendido de 'Cincuenta sombras más oscuras'. En el clip de dos minutos, se incluyen algunas de las escenas claves de la segunda parte de la saga erótica de E. L. James bajo la canción, tema compuesto porllegaráEl nuevo spot incluye tiernos momentos de la pareja protagonista,(Jamie Dornan) y(Dakota Johnson), que tras finalizar su romance en la primera parte deciden darle una nueva oportunidad al amor. Además, se introducen más imágenes de la misteriosa(Bella Heathcote), la exsumisa amante del multimillonario que hará la vida imposible a la protagonista.

Dirigida por James Foley, la cinta cuenta además con las incorporaciones de Kim Basinger, como la señora Robinson, y Tyler Hoechlin, en el de Boyce Fox. Ya queda muy poco para el 10 de febrero y comprobar si este fenómeno de taquilla mundial repite los números de su primera entrega.

Every fairy tale has a dark side. Watch the new #FiftyShadesDarker trailer, featuring "I Don't Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker)." pic.twitter.com/eCe43qkka4