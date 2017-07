¿Qué puedes hacer este fin de semana?

Pablo Milanés

El músico cubano Pablo Milanés recorres estos días varios puntos de la geografía nacional con la gira Canciones para siempre. Un corto periplo con las pausas necesarias que le reclama la edad, pero con la misma voluntad de compartir con el público que le admira un cancionero que permanece inamovible en el imaginario colectivo, retazos de la banda sonora con la que han crecido distintas generaciones, a las que el cantante y compositor sigue dedicando cada verso y cada estrofa, en estudio y en directo.

Con Canciones para siempre llega Pablo Milanés a Gran Canaria este fin de semana. La gira nacional que tuvo su arranque en Madrid el pasado 7 de julio en la programación de las Noches del Botánico, en Madrid, recala hoy viernes, a las 21.00 horas en el pabellón Gran Canaria Arena, donde un aforo por encima de los mil espectadores, según las previsiones de la organización, celebrará el reencuentro con el autor de Yo no te pido.

Festival de Jazz

El Festival Internacional de Jazz continua su periplo por la Isla cargado más conciertos que llevan a otros puntos de Gran Canaria la magia de este género musical nacido a finales del XIX.

Tras las actuaciones de Woman to Woman y Jacob Collier, el Festival se va de ruta para acercar la música a los municipios.

Será el caso del músico valenciano Ximo Tebar y la artista neoyorquina Becca Stevens que actuarán el viernes, a las 21.00 horas en la plaza de San Rafael en Vecindario.

El sábado, también a partir de las 21.00 horas, el grupo "Ella At 100", The Latin Side of Ella Fitzgerald rendirá homenaje a la voz y música a la estrella que se cumple el 100 aniversario de su nacimiento y el compositor brasileño Ivan Lins estarán en el Parque Municipal de Santa Brígida.

Temudas Fest

Las calles y plazas de Las Palmas de Gran Canaria se convierten, un año más, en escenarios únicos durante el TEMUDAS Fest. Comenzó el pasado 6 de julio y se extenderá hasta el 5 de agosto.

El viernes, a las 22:00 horas, en la Plaza del Pilar Nuevo, la compañía granadina Zen del sur, presentará Wake App! Una historia 'aparentemente divertida, ubicada en un espacio de tránsito donde las tecnologías de última generación y la existencia de cánones psicosociales se encuentran integradas en sus comportamientos y relaciones, en una propuesta artística que integrara la fusión de diferentes artes como la danza acrobática, la música y el circo'.

Desde Barcelona llega el sábado, en la Plaza de Santa Ana, la compañía David Moreno & Cía, con el montaje Esencia, en el que los juegos de sombras y luces, las apariciones y desapariciones, los músicos y los actores en movimiento, además de las proyecciones, la variedad de colores y los efectos especiales, crearán una escenografía viva y cambiante, absolutamente evocadora. Una propuesta musical, visual y poética que lleva al espectador a vivir una experiencia intensa, única, e irrepetible.

Fiestas de Santiago de Gáldar

La romería ofrenda a Santiago de Gáldar se celebrará este sábado a partir de las seis de la tarde, cuando comience el recorrido desde la Bajada de las Guayarminas y por las calles del casco de la ciudad hasta llegar ante la imagen del santo patrón en el frontis de la Iglesia de Santiago. Miles de romeros se darán cita para participar en este acto de gran tradición de las fiestas patronales. Las carretas inscritas y los grupos folclóricos, que acompañarán a los romeros llegados desde distintos puntos del municipio y de la isla.

Las agrupaciones desfilarán por el frontis para ofrecer lo mejor de su música a la que se sumarán las canciones improvisadas por grupos de amigos y familias. Un año más será importante la vestimenta tradicional o ropa típica que se encargarán de cuidar los participantes, para mantener la costumbre y la tradicón

La romería acaba con cada una de los encuentros familiares y de amigos, así como con el Baile de Taifas que se ofrece a los asistentes en la plaza de Santiago, a cargo este año de 'Malvasía de Tagana', 'El Botellín' y 'Nos vamos de Viaje'.

Fiestas del Carmen en Mogán

Concluyen las fiestas del Carmen en Arguineguín, en Mogán y como es tradición, todo el pueblo se embarcará el domingo, 16, en la procesión marítima que dará comienzo sobre las 10:30 horas con la salida de una comitiva de más de una decena de embarcaciones, procedentes de la cofradía de Arguineguín, que custodiarán a la imagen durante el trayecto a Playa de Mogán.

Los actos festivos de este fin de semana se iniciarán el viernes, a las 18.30, con la Bajada de la Rama desde la Plaza de Pino Seco. Verbenas, chiringos de música, gymkanas infantiles€una variedad de actividades para amenizar las fiestas de la patrona de los marineros.

Fiesta del Agua en Teror

La Villa Mariana sigue con sus celebraciones, que tiene sus orígenes en el siglo XVIII como fiesta votiva en cumplimiento de una promesa por las lluvias caídas y pedidas durante las rogativas. El viernes, en la Alameda Pío XII tendrá lugar la Gala de Elección del Romero y Romera Mayor Teror 2017.

El sábado tendrá lugar su gran día con la tradicional Romería en Honor a San Isidro Labrador , cuya comitiva contará con la participación de las carretas, grupos folclóricos y cuerpos de baile del municipio, representando a sus barrios y partirá desde el Castañero Gordo, a partir de las 18.30 horas, hasta llegar a la Plaza de Sintes.

A su llegada se iniciará el baile de taifas, con la presencia de la Agrupación Folklórica Jardín de Corvo, A.F. Buchito de Café con su cuerpo de baile, A.F. Bucio, grupo de baile del Álamo y la Orquesta Panamaribe.

Este año, la exhibición de Fuegos Artificiales correrá a cargo de la Pirotecnia El Pilar, de Benjamín Dávila, a las 23.00 horas. Como antesala, Furia Joven y Dj Promaster pondrán la nota musical a la Verbena del Agua.

En la jornada dominical, la Feria de Ganado y el concurso de arrastre será la gran protagonista en los Terrenos Yánez Matos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Al término de la Misa en Honor a San Isidro Labrador, que comenzará a las 13.00 horas, tendrá lugar un desfile de ganado acompañado de la Banda Bravo con los mejores ejemplares de todas las categorías en la calle Real y Plaza Ntra. Sra. del Pino.

La fiesta del Dirty Rock

Dirty Rock Fest se estrena. Es la fiesta del sexto aniversario de la webzine Dirty Rock, un proyecto que tiene su origen en Canarias con proyección nacional e internacional, que acumula entre otros triunfos la distinción de la revista Ruta 66, como una de las cinco mejores web musicales del estado español. Seis años desde su arranque cuenta con una red de redactores y colaboradores en Bilbao, Barcelona, Madrid, Tenerife, Gran Canaria, Valencia, Granada o Murcia. Con un balance de más de 600.000 visitas anuales a la web y casi 11.000 seguidores en su perfil en Facebook y 2.000 seguidores en Twitter, que convierten a Dirty Rock en un referente, este crecimiento progresivo bien vale una fiesta como la organizada mañana sábado en la sala The Paper Club, en la calle Remedios, en la capital grancanaria, a partir de las 22.00 horas, con la presencia de algunas de las criaturas que defienden y pregonan el rock sucio que da nombre a la webzine: The Cassavetes, Ginés Cedrés, Said Muti, Resonance, La Volpe Band, y la Dirty Session que ofrecerá el colectivo de Dj's Fuckin Four Factory.

La 'Nueva Ola Canaria'

El espacio cultural Gran Canaria Espacio Digital organiza el próximo sábado, 15 de julio, en el Parque de Don Benito del barrio de Schamann, distintos conciertos en los que se darán cita cuatro de los proyectos musicales que más han dado de que hablar en la isla en lo que llevamos de 2017: Nimañana, Zeason, Aniba y Flying Padre, finalistas y ganadores de las últimas ediciones de los concursos musicales más importantes de Canarias como son Capital Sonora, Lala Core y Lo Más Crujiente de Munchitos. El comienzo del evento está previsto para 18.00 horas de la tarde y la entrada es gratuita.Se trata de cuatro proyectos de estilos totalmente diferentes, cuatro nombres que escenifican la gran diversidad de la denominada Nueva Ola Musical Canaria.

OFGC

El maestro Clemens Schuldt debutará al frente de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en el vigésimo concierto de la temporada de abono 2016-2017, que tendrá lugar este viernes 14 de julio en el Auditorio Alfredo Kraus a las 20.30 horas.

El concierto, con el que concluye la presente temporada de abono de la OFGC, contará con la participación del pianista grancanario Iván Martín en una de las obras emblemáticas del repertorio concertante, el Concierto para piano nº 5 'Emperador', de Ludwig van Beethoven, pieza de aliento y bravura pianística insuperables que se erige como referencia del período heroico de Beethoven. Esta interpretación del Concierto 'Emperador' supone la culminación de la serie de los conciertos del genio de Bonn que Iván Martín ha ido ofreciendo con la OFGC en las últimas temporadas.

Cine en una Isla de Verano

El 'Cine de una Isla de Verano' finaliza su paso por el municipio de Moya este viernes con la emisión en la Casa de la Cultura,a las 19.30, de la premiada 'Un monstruo viene a verme' de Juan Antonio Bayona.