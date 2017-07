El hombre de los disfraces recupera su energía

Alberto García Saleh

Otro de los grandes del rock actuará este martes en Las Palmas de Gran Canaria tras las inolvidables experiencias vividas en los últimos años con Sting, Ray Davies, Elvis Costello o Bruce Springsteen. Elton John, uno de los músicos más importantes del pop inglés, ofrecerá un concierto el próximo 18 de julio, a las 21.00 horas, en el Gran Canaria Arena, en la primera de las fechas en España de Wonderful Crazy Night Tour.

Es el regreso del artista inglés a lasIslas tras el directo realizado en Arona en enero de 2008 y que ha sido logrado, no sin grandes esfuerzos, por la promotora Canarias Produce 2015. Pero una de las sorpresas más agradables para sus seguidores es que el músico nacido en Pinner (Middlesex), en 1947, ofrecerá el repertorio más apreciado por la crítica, el de sus discos en los setenta, el de la época en la que aún pertenecía al revolucionario movimiento del glam y en el que nos ofreció las más importantes joyas de su carrera. Un directo marcado por la secuencia de sus primeros discos Elton John, Madman Across The Water, Honky Château, Don't Shoot Me I'm Only the Piano Player o Goodbye Yellow Brick Road a los que habría que unir sus tres últimos trabajos discográficos, en los que recupera su pasión por el rock y el blues en detrimento de las baladas románticas que han imperado en sus discos de los ochenta y noventa. Y esa es otra de las singularidades de este músico, el hecho de que sus seguidores se dividan entre dos grupos totalmente dispares ya que, por un lado, se encuentran los que prefieren su propuesta más dura y potente, y por el otro los que se sientan más cercanos con la comercial y asequible. Por eso, no resulta nada extraño ver a fans muy diferentes entre los espectadores.

En el escenario, John estará acompañado por siete músicos -dos guitarras, bajo, batería y sección de metales- para dar forma a un show al que arribará a la Isla acompañado por 24 personas.

Con un aforo de unas 8.000 personas, ya se han vendido casi todas las entradas, y se espera que haya un sold out para el concierto en la capital grancanaria. El precio de las localidades ronda entre los 300 y los 63 euros y se ofertan de varias categorías: grada, pista -tres niveles diferentes- o vip. Las entradas más caras dan derecho a una plaza de aparcamiento en el pabellón de Siete Palmas, una recepción antes del recital con catering, barra libre y la posibilidad de ver el concierto justo delante del escenario. El coste del resto de entradas varían según la zona elegida. En pista -todos de pie-, el precio oscila entre los 300 de la más cara, 140 y 120. En las gradas , la oferta es variada, en torno a los 80, 70 y 63 euros. El cantante y guitarrista grancanario Said Muti actuará como telonero y será un buen aperitivo para revivir lo que vendrá a continuación con el rock contundente del mito inglés. Elton John también presentará temas de su trigésimo segundo álbum de estudio, Wonderful Crazy Night ,y durante casi dos horas el cantante inglés interpretará 22 canciones de marcado carácter setentero como Bennie and the Jets, Philadelphia Freedom, Tiny Dancer, Rocket Man, Your Song, Burn Down the Mission o Crocodile Rock para concluir el show, previsblemente, con Candle in the Wind. Esta gira se puso en marcha el pasado 3 de junio en Twickenham Stoop, en el suroeste de Londres, y marcó el regreso de Elton John a los escenarios después de que tuviera que aplazar parte del tour -las fechas de abril y mayo con citas en Estados Unidos- por culpa de una infección. Antes de cerrar el recital, Elton John rindió un homenaje a George Michael -fallecido en diciembre pasado- al interpretar Don't Let The Sun Go Down On Me, una canción que el cantante de Pinner compuso en 1974 y de la que Michael firmó una versión en 1991. Sea como fuera, el músico inglés ha demostrado que con sus setenta años aún mantiene toda la fuerza y el carisma de sus inicios.

Elton John llega a Canarias como una de las tres únicas paradas españolas que el músico británico ha incluido de esta extensa gira (estará en Marbella el 20 de julio y en Barcelona el 3 de diciembre) que durará ocho meses, incluyendo ciudades de Alemania, Polonia, Suiza, Italia, Austria, Portugal, Estados Unidos o Canadá. La importancia de su figura se comprende tan sólo con el dato de que en la lista de los artistas que más discos han vendido aparece tras Beatles, Elvis Presley, Michael Jackson y Madonna, con más de 300 millones de discos.

Clásicos

Canciones como Tiny Dancer, Your Song, Rocket Man, Bennie & The Jets, Goodbye Yellow Brick Road, Sacrifice, Candle In The Wind, Crocodile Rock o The Bitch Is Back son clásicos indiscutilbes de la música contemporánea. Pero Elton John, ganador de cinco Grammys -a los que ha estado nominado en otras 28 ocasiones- y un Oscar -por una canción de la banda sonora de El Rey León-, apareció en escena justo cuando el rock empezaba a despuntar.

Junto a Bernie Taupin -coautor de sus grandes temas-, el británico dio a conocer su talento de manera contemporánea a Beatles, Rolling Stones, The Who, The Kinks o Led Zeppelin. De hecho, es el inglés el que protagoniza uno de los momentos de la ópera rock Tommy de la banda de Pete Townshend cuando interpreta la canción Pinball Wizard en 1975.

La música de Elton John ha sido calificada como soft rock, pop, o glam rock, pero la verdad es que ha incursionado en muchos otros géneros como el country, el disco, el R&B y formas más pesadas de rock. Al principio de su carrera su obra era muy potente, haciéndose pop con los años, a tal punto de ser conocido hoy en día principalmente por sus baladas románticas de los ochenta y noventa. Ya con su primer trabajo de 1969, titulado Empty Sky, el músico inglés mostró su talento para las piezas contundentes y a la vez melodramáticas como Skyline Pigeon o Lady Samantha, que se adaptaban sin problemas al incipiente glam rock que hacían Gary Glitter, Marc Bolan o David Bowie y que le hizo ocupar un espacio único a finales de la década prodigiosa. Por eso no resultó extraño que su siguiente trabajo, de título homónimo contara con la producción de Gus Dudgeon, que había trabajado en el exitoso Space Oddity.

Setenta

Los setenta fue la época de su consagración y cuando comenzó a actuar ataviado con extravagantes disfraces en conciertos multitudinarios. Y esa ha sido otra de las constantes de su carrera: su falta total del sentido del ridículo, riéndose de si mismo, ya fuera vestido de pato o de avestruz.

En 1972 publicó el álbum Honky Château, que incluía la canción Rocket man, uno de los mayores éxitos de su carrera. Y meses después logró su primer n.º 1 con el álbum Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player cuyas canciones Daniel y Crocodile Rock obtuvieron un masivo éxito. En 1973 Elton John llegó a la cúspide de su carrera con su trabajo más importante, Goodbye Yellow Brick Road, que incluía canciones como Bennie and the Jets, o Candle in the Wind, dedicada a Marilyn Monroe. Tras mantener el éxito durante los últimos cuarenta años alternando sus dos facetas en cada uno de sus trabajos, el autor de The captain and the kid ha retornado a sus raíces en sus tres últimos discos, implementando sonidos propios del blues y el gospel.