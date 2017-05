Frisell, Lins, Henry y Collier, estrellas del 26º Festival Canarias Jazz & Más Heineken

Festival Internacional Canarias Jazz & Más Heineken arrancará el 7 de julio y ofrecerá tres semanas intensas en las que los aficionados a la música podrán disfrutar de las actuaciones de destacados artistas entre los que cabe resaltar la presencia de algunas de las estrellas emergentes del género, como Cory Henry & The Funk Apostles, Jacob Collier, Alfredo Rodríguez Trío, Becca Stevens o Charenée Wade; y de artistas consolidados como Bill Evans & Dean Brown, Bill Frisell o Ivan Lins. El programa de conciertos de la 26ª edición delarrancará el 7 de julio y ofreceráen las que los aficionados a la música podrán disfrutar de las actuaciones de destacados artistas entre los que cabe resaltar la presencia de algunas de las estrellas emergentes del género, como; y de artistas consolidados como La larga lista de proyectos se completará con las actuaciones de King Solomon Hicks, Palo!, María Joao, Becca Stevens, además del proyecto Woman to Woman, liderado por la cantante Cécile McLorin Salvant y del que también forman parte Renee Rosnes (dirección artística y piano), Anat Cohen (clarinete), Melissa Aldana (saxo), Ingrid Jensen (trompeta), Noriko Ueda (doble bajo) y Allisson Miller (batería). El programa de conciertos cuenta también con artistas nacionales como Ximo Tebar y un buen número de artistas locales que presentarán sus nuevos proyectos, como Polo Ortí, Paco Perera, BlueInGreen, Xerach Peñate, Banadú, Ella Tribute, Gran Canaria Big Band.

las bodas de plata con una edición que superó las expectativas de calidad y éxito previstas, el más de 40 conciertos que se distribuirán en cinco islas, y que recorrerá con su programación los municipios de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Adeje, Puerto de la Cruz, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Lucía de Tirajana, Santa Brígida, Puerto del Rosario, Arrecife y Los Llanos de Aridane. Una programación exigente en la que volverán a participar artistas locales, nacionales e internacionales, con una noche especial dedicada a África y que contará con la actuación de dos formaciones angoleñas, Elenco Da Paz y Toto ST. Tras superarcon una edición que superó las expectativas de calidad y éxito previstas, el Festival Internacional Canarias Jazz & Más Heineken regresa conque se distribuirán en cinco islas, y que recorrerá con su programación los municipios de. Una programación exigente en la que volverán a participar artistas locales, nacionales e internacionales, con una noche especial dedicada ay que contará con la actuación de dos formaciones angoleñas,

Woman to Woman / Cécile McLorin Salvant

Woman to Woman. Nacida y criada en Miami, comenzó desde muy pequeña su relación con la música, hasta que en su etapa universitaria se topó con Edward Walker, profesor vocal en la Universidad de Miami. Entre los artistas que participan este año, destaca la presencia de Cécile McLorin Salvant, una de las mejores voces de la actualidad, y que llega liderando un proyecto integrado únicamente por mujeres bautizado. Nacida y criada en, comenzó desde muy pequeña su relación con la música, hasta que en su etapa universitaria se topó conr, profesor vocal en la

A Canarias llegará acompañado de un excelso grupo de artistas provenientes de Estados Unidos, Canadá, Francia, Chile, Israel y Japón, un conjunto de estrellas internacionales compuesto por siete de las mejores intérpretes de la escena del jazz hoy. La banda Woman to Woman afronta en cada concierto un repertorio ecléctico con mucha complicidad, delicadeza y energía. La sección rítmica de esta virtuosa formación la completan la pianista Renee Rosnes, la bajista Noriko Ueda, Allison Miller, una potente sección de viento con la trompetista Ingrid Jensen, la clarinetista Anat Cohen, la saxofonista tenor Melissa Aldana y la reconocida baterista Allisson Miller.

Jacob Collier

elementos del jazz, groove, folk, trip-hop, clásica, brasileña, gospel, soul, a capella e improvisación- que se funden para crear su propio mundo sonoro. Su juventud explica también la distribución de su música, que usa los canales de las redes sociales e internet como medio principal de difusión de sus producciones. Su primer video subido a YouTube en diciembre de 2011 tiene más de 9 millones de reproducciones y a su canal se suman más de 200.000 seguidores. Jacob Collier es uno de los músicos jóvenes (22 años) más prodigiosos del mundo. Su música se ha inspirado y bebe de múltiples influencias -- que se funden para crear su propio mundo sonoro. Su juventud explica también la distribución de su música, que usa los canales de las redes sociales e internet como medio principal de difusión de sus producciones. Su primer video subido a YouTube en diciembre de 2011 tiene más de 9 millones de reproducciones y a su canal se suman más de 200.000 seguidores.

Collier ha ido ganado reconocimiento de público y colegas de la industria, entre los que se incluyen Quincy Jones, Herbie Hancock, Pat Metheny, Chick Corea, Steve Vai y Take 6, por nombrar algunos. Además trabaja simultáneamente en arreglos tanto para orquestas como bandas de todo el mundo, ofrece master class en varias escuelas de música y universidades y colabora con muchos músicos diferentes, como Snarky Puppy's. Su primer álbum, In My Room, fue número 1 en iTunes Jazz en 23 países. También debutó en el Billboard Contemporary Jazz Album Chart logrando también el número 1. Este año recibió además dos premios Grammy.

Alfredo Rodríguez Trío

Otro de los grandes reclamos de esta edición es el pianista cubano Alfredo Rodríguez, que presentará en sus conciertos en Canarias su último trabajo, Tocororo. Rodríguez ha actuado en los festivales de jazz más importantes del mundo –Detroit, Monterey, Newport, San Francisco, Umbría, Montreux, Mawâzine, Mundo Latino, Shangai–,?y ha compartido escenario con artistas de la talla de Wayne Shorter, Herbie Hancock, Patti Austin, James Ingram, McCoy Tyner, Esperanza Spalding, Richard Bona o Lionel Loukeke.

Tocororo, su nuevo álbum (Mack Avenue Records), es además un vehículo para relatar su propia historia. El Tocororo es un pájaro –símbolo natural de Cuba– que en jaula muere de tristeza. Con esta metáfora Rodríguez refleja no sólo el deseo de libertad, sino la necesidad de ser libre. "Es la historia de todo lo que representa el pájaro: la libertad, los viajes y fusión de culturas", la cubana y todas las que ha experimentado a lo largo de su recorrido musical. "Lo que quería hacer en esta grabación era abrirme al mundo, al tiempo que honraba mis raíces al mismo tiempo", dice.

Bill Evans & Dean Brown

Otra leyenda del jazz, el gran saxofonista Bill Evans, presentará en Canarias su nuevo proyecto musical junto al genial guitarrista Dean Brown, en una banda de cuatro auténticos All Stars que completan el actual batería de Toto, Keith Carlock y el actual bajista de John Maclaughlin, el gran Etienne Mbappe.

Militante de la banda de Miles Davis del 80 al 84, con solo 22 años fue nominado a un Grammy por su disco Soulgrass. Tras su etapa con Miles, grabó tres discos con John McLaughlin y la Mahavishnu Orchestra y toco más adelante con Herbie Hancock, Lee Ritenour, Dave Grusin, Steps Ahead y Mick Jagger, entre otros. Actualmente acaba de publicar disco con su banda Rise Above, publicado en 2016 y en el que colaboran Warren Haynes (Govt Mule), Gregg Allman, Mike Stern, Josh Dion o JJ Grey.

El guitarrista Dean Brown ha compartido proyectos y escenarios con los hermanos Brecker, Marcus Miller, Billy Cobham, Bill Evans, George Duke, David Samborn, Bob James o Joe Zawinul. Sustituyó a Mike Stern en el grupo Tiger's Baku, que fue bendecida por Eric Clapton. En su camino en solitario ha firmado trabajos propios marcados por la excelencia de una fusión con elegancia impecable y un sonido nutrido de referencias a través del jazz, el blues, el rock y el funk.

Cory Henry

Cory Henry (febrero de 1987) es el teclista de Snarky Puppy, grupo que actualiza el soul instrumental como nadie hoy en día y al que hemos visto ya en el Festival Internacional Canarias Jazz & Más Heineken. Un músico que está asombrando al mundo con su capacidad de renovación del R&B instrumental, un organista capaz de entusiasmar a todos los públicos con su Hammond. Es además un prestigioso productor que ha trabajado con algunos de los artistas más destacados del momento, entre ellos Bruce Springsteen, The Roots, Robert Glasper, Kenny Garrett y Erykah Badu. Es uno de los fijos de los premios Grammy, que ha ganado en tres ocasiones y para el que ha estado nominado dos veces.

Bill Frisell

Es uno de los guitarristas más conocidos de jazz y respetados. Ha compuesto una obra ecléctica integrada por folk progresivo, música clásica, country, noise... Es conocido por usar una multitud de efectos con el fin de crear sonidos únicos con su instrumento. Con más de una treintena de discos editados, y después de haber participado en los mejores festivales del mundo y de haber colaborado con grandes estrellas de la música popular, hace un año publicó su último disco, En 2016 publica el álbum When you wish upon a Star, en el que interpreta un conjunto de canciones netamente cinematográficas que incluyen títulos de películas como Matar a un ruiseñor, Pinocho, Psicosis, El padrino, La bella y la bestia, Moon River... y algún que otro detalle para la galería como la sintonía de la mítica serie Bonanza.

Ivan Lins

Uno de los grandes músicos brasileños actuales, creció y desarrolló su carrera influenciado por los géneros musicales con los que creció, el jazz y sus vínculos con la bossa nova y el soul. Pianista reconocido, gran compositor, ha firmado canciones que posteriormente han sido versioneadas por los otros grandes músicos contemporáneos. Temas como O amor é o meu país o Madalena, grabada por Elis Regina, le acompañaron en sus primeros pasos por la música.

Su composición más conocida internacionalmente es Love Dance (Lembrança), que ha sido versionada por Sarah Vaughan, George Benson, Diane Schuur, Nancy Wilson o Kenny Burrell.

El Festival Internacional Canarias Jazz&Más Heineken está organizado desde hace veintiseis años por Colorado Producciones y cuenta para esta edición con el patrocinio de la firma Heineken, Gobierno de Canarias, Cabildos de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife, Puerto del Rosario, San Cristóbal de La Laguna, Adeje, Puerto de la Cruz, Santa Lucía de Tirajana, Santa Brígida, Los Llanos de Aridane, Casa África, Auditorio de Tenerife Adán Martín, Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, Teatro Leal, Teatro Guiniguada y Teatro Guimerá.