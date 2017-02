Phil Rudd, TNT con sello de AC/DC, para The Paper Club

"Trata sobre ir al bar y quitarte toda la mierda que tienes en la cabeza". Así definió Phil Rudd, batería durante casi 30 años de AC/DC, su primer álbum en solitario: Head Job, un trabajo que le traerá de gira a Gran Canaria el próximo verano. La cita será el 8 de junio, en The Paper Club, pero entre el punto de partida de esta historia -la publicación del disco- y el desenlace -el concierto en la sala del barrio de Triana- hay una aventura que contar: la vida misma del músico australiano, que pocos meses después de lanzar su ópera prima fue expulsado de la mítica banda -liderada por Angus Young- tras ser acusado de contratar a un sicario para matar a una persona.

Desde entonces, entre los juicios -fue exculpado por el asunto del matón-, las semanas de arresto domiciliario -por amenazas de muerte- y las sesiones de terapia para superar su adicción a las drogas -fue detenido con marihuana y metanfetaminas-, un objetivo ha mantenido en pie a Phil Rudd: regresar a AC/DC. "He hecho algunas cosas que no debería haber hecho y estoy pagando por ello. Pero cuando recupere mi libertad quiero volver a la banda. No deseo enfadar a Angus [Young]. Sé que soy el mejor batería para el grupo y él también lo sabe", afirmó el batería a la edición estadounidense de la revista Rolling Stone.

Primeros discos

A la espera de que se concrete (o no) ese posible regreso, Phil Rudd mata el gusanillo al mando de su propia banda, una formación con la que defiende en directo los temas que dan forma a Head Job y los éxitos de AC/DC. En sus nuevas andanzas sobre el escenario, el australiano ejerce como batería y vocalista de un grupo que tiene la agenda repleta de bolos: además de Las Palmas de Gran Canaria, en España también desfilará por Santiago de Compostela (2 de junio, Sala Capitol), Barcelona (9 de junio, Razzmatazz) y Madrid (10 de junio, Arena).

El tour de Phil Rudd por Europa será maratoniano: entre finales de marzo y julio, ciudades de Noruega, Suecia, Dinamarca, Francia, Suiza, Austria, Italia, Reino Unido, Alemania, Hungría, República Checa, Eslovaquia e Irlanda recibirán a una pieza clave en la música (y en la trayectoria) de AC/DC. Junto a los hermanos Young -Angus y Malcolm-, Bon Scott -vocalista- y Mark Evans -bajo- grabó en 1975 el primer álbum de la mítica banda: High Voltage.

Hasta 1983, las composiciones de AC/DC pasaron por Phil Rudd: los hermanos Young lanzaban los primeros acordes y, de inmediato, se colaba la batería aporreada por sus baquetas de doble cabeza. En ese periodo, la formación despachó discos como TNT, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Let There Be Rock, Powerage, el directo If You Want Blood You've Got It, Highway to Hell, Back in Black -ya sin Bon Scott, fallecido tras ahogarse con su propio vómito; y Brian Johnson como vocalista- , For Those About to Rock We Salute You y Flick of the Switch.

Diferencias con Malcolm Young le mantuvieron alejado de AC/DC entre 1983 y 1994, año en el que regresó a la banda para grabar Ballbreaker y otros tres álbumes más -Stiff Upper Lip, Black Ice y Rock or Bust-. Esa armonía se rompió en noviembre de 2014, cuando Phil Rudd fue acusado de contratar a un sicario para asesinar a uno de sus guardaespaldas.

A falta de la grandilocuencia de AC/DC, Phil Rudd traerá la esencia de la banda a Gran Canaria. El precio de las entradas, que se podrán adquirir en mastaquilla.com por 27 euros. En el local, el día del concierto, costarán 32 euros.