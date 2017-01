The Birkins cierra su tributo a David Bowie en The Paper Club

M. A.

Ayer, David Bowie habría cumplido 70 años. Mañana, sin embargo, se conmemorará el primer aniversario de su muerte. Y en una semana tan especial, The Birkins regresa este viernes al escenario del Paper Club -calle Remedios, 10- para cerrar su particular tributo al artista británico con la reinterpretación de una de sus obras maestras: 'The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars'.

The Birkins ha paseado, durante el último año, con un disco en el que caben joyas como 'Five Years', 'Moonage Daydream', 'Lady Stardust', 'Suffragette City' o 'Rock 'n' Roll Suicide'. La música de ese LP, con el que el propio Bowie creó a Ziggy Stardust y modificó las reglas del pop, ha servido para que la banda grancanaria rindiera honores a un músico que es parte fundamental de la cultura del siglo XX. La cita tendrá lugar la noche del viernes.

Ángel Stanich, el sábado

24 horas después del paso de los Birkins por The Paper Club, la sala acogerá el recital de unos los músicos más genuinos del pop español: Ángel Stanich, que repasará los temas de 'Camino Ácido' (LP) y 'Cuatro truenos cayeron' (EP) en la sala grancanaria.

Las entradas para el concierto del músico cántabro tienen un precio de 13 euros -venta anticipada- y 16 euros -en la puerta del recinto-. Stanich, que este mes cierra la gira con la que ha presentado los primeros pasos de su carrera, llega a la Isla avalado por su particular visión del pop: autodefinido como cantautor lisérgico y poseedor de un universo artístico muy peculiar.