Mestisay saluda al nuevo año

Mestisay vuelve a ofrecer un concierto en su isla natal, coincidiendo con las fechas navideñas. El evento tendrá lugar en el Mirador de las Dunas de Playa del Inglés el 1 de Enero a las 18,30 horas coincidiendo con la puesta de sol. El grupo buscaba un espacio singular, con alto contenido medioambiental y que identificara perfectamente a Gran Canaria. Y lo han encontrado ya que El Mirador es un espacio que, a pesar de su reciente inauguración, se está convirtiendo en parada obligatoria por su espectacularidad paisajística. Desde él se disfruta de una espectacular puesta de sol con las dunas y el faro como referentes espaciales. El objetivo del grupo es integrarse en ese espacio, de tal manera que la intervención en infraestructura para el concierto será mínima y Olga y Mestisay se colocarán en el suelo del propio espacio, que se convertirá en un pequeño anfiteatro al aire libre. Los espectadores podrán ubicarse en sillas y cojines habilitados en todo el espacio que ocupan los diversos niveles del Mirador. La entrada al concierto será libre hasta completar el aforo.

La cantante isleña y su grupo estrenarán formación y repertorio. A los músicos habituales de estos últimos años (Marco Valero en el contrabajo, Hirahi Afonso en guitarra y timple, Pancho Delgado en guitarra portuguesa y Manuel González en guitarra española), se le sumarán en los vientos Juan Carlos León Mosco y Gilberto Toto Noriega en las percusiones. Según Manuel González, después de tantos años de profesión, "se desarrolla un instinto para buscar cómplices? musicales que les guste nuestra estética. Pero es una complicidad que se debe extender a otras cuestiones relacionadas con las dificultades para hacer música desde un lugar como este. En el fondo es una construcción con maneras de artesanía humana y artística". El músico define a Totó Noriega como un talentoso percusionista cubano que "cambia el chip cuando llega a Canarias y se empeña en buscar una paleta de colores tímbricos que fueran más allá de su formación sonera". Mosco, por otro lado, "es un extraordinario músico icodense que ama el jazz pero que sabe de los peligros del acorde perdido cuando no se toca ese estilo, como es nuestro caso". Será un concierto en acústico donde se estrenarán ocho nuevos temas que formarán parte de un nuevo trabajo discográfico que verá la luz el próximo año y se revisitarán algunos clásicos del repertorio de Mestisay. Un trabajo que ha surgido de forma sutil. "El viaje a Perú", afirma González, "nos hizo conocer la riqueza polirítmica, no solo en las percusiones sino también el tratamiento guitarrístico de los temas afro. Acabamos de mezclar unas décimas cubanas con un ritmo musical del Missisipi y funciona. Y hay algunas canciones canarias como ?La perla o Fulgida Luna, tan versionadas que hemos tardado años en acercarnos a ellas por miedo a la insustancialidad de la fácil repetición, que ahora interpretamos de otra forma sin que nos parezca que pierdan su identidad inicial". En cualquier caso, según González "nos parece que todo suena luminoso y participativo. Y la voz de Olga está en un momento tan dulce que da gusto ver cómo hace suyo todo eso". En su opinión todo es resultado de una aventura vital? de años. "Hemos tocado en tres continentes y conocido a muchos músicos. Y con algunos hemos podido colaborar artísticamente y conocer los ambientes en los que se mueven y sus experiencia creativas. Eso te da una panorámica extraordinaria. Gente de la Lusofonía, gente de casi todos los países de América Latina, desde Cuba a la Patagonia. Todo eso lo vas masticando y, sin perder tu esencia, en cualquier momento aparece una fusión, un acercamiento que no sea, por supuesto, el del lorito que repite un lenguaje".